FC Nantes : Molla Wague révèle la grosse ambition des Canaris en Coupe de la Ligue

Le FC Nantes s’est fait sortir hier de la Coupe de la Ligue par le RC Strasbourg (0-1 à la Beaujoire). Une vraie déception pour Molla Wague, qui a révélé que les Canaris voulaient aller au bout !

Peut-on oser avoir des ambitions quand, comme le FC Nantes, on n’a plus remporté de titre depuis une éternité, qu’on ne figure pas dans le haut du pavé et qu’on évolue dans les mêmes eaux qu’une équipe dopée financièrement comme le PSG ? La réponse est oui, visiblement !

En effet, Molla Wagué a expliqué hier soir après l’élimination à domicile de la Coupe de la Ligue contre le RC Strasbourg (0-1) que lui et ses partenaires avaient envisagé de soulever le trophée ! « C’est une déception. On voulait bien faire, surtout pour les joueurs qui ont moins de temps de jeu. »

« C’était un objectif d’aller jusqu’au bout dans cette coupe, on a eu les occasions mais on n’a pas su les mettre au fond. Il a manqué la finition. Strasbourg avait l’objectif d’aller aux pénos, ils ont finalement eu une opportunité et ils l’ont mise au fond. »