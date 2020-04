FC Nantes : Moses Simon raconte son arrivée difficile en Europe

true

Arrivé en Europe à tout juste 18 ans à l’Ajax Amsterdam, Moses Simon a connu une acclimatation délicate. Il raconte.

En ce moment, l’avenir de Moses Simon (24 ans) est au centre des discussions au FC Nantes. Il faut dire que l’ailier, bonne surprise de la saison chez les Canaris (9 buts, 10 passes décisives TTC), fait l’objet de discussions avec Levante pour lever son option d’achat fixée à 5 M€ et que Waldemar Kita aurait même déjà reçu des offres de Chine pour son poulain.

Depuis son lieu de confinement, le Nigérian semble très loin de ces considérations. Ces derniers jours, Moses Simon a accordé une interview Instagram au portail « Ojbsports ». Un entretien durant lequel il s’est livré comme jamais… Mais n’a pas parlé de son avenir.

« J’ai survécu avec du pain et de l’eau »

En revanche, l’ancien joueur de la Gantoise a raconté son arrivée très difficile en Europe il y a sept ans, quand il a débarqué à l’Académie de l’Ajax Amsterdam : « C’était difficile de s’adapter à la vie en Europe. Pendant les deux premiers jours, ils nous ont mis dans un hôtel mais je n’ai pas pu manger de la nourriture. Ils m’ont mis du porc et je ne mange pas de porc, donc j’ai survécu avec du pain et de l’eau. Finalement, j’ai été placé dans une famille anglophone », raconte l’intéressé, obligé de partir à Trencin (Slovaquie) six mois plus tard pour lancer sa carrière.