FC Nantes : Moutoussamy conscient de sa principale lacune

Samuel Moutoussamy a pris part à quasiment tous les matches du FC Nantes depuis le début de la saison. Mais il n’a été titulaire qu’à cinq reprises. Cela parce que sa polyvalence l’empêche de se fixer à un poste et de se battre pour convaincre Christian Gourcuff de l’aligner systématiquement. C’est du moins ce qu’il pense…

« Si ma polyvalence est un avantage ou un inconvénient ? C’est un peu des deux. Le fait de ne pas jouer à mon poste, ça ne me met pas dans les meilleures conditions donc il faut que je m’adapte à chaque fois. Et le fait de s’adapter, de ne pas avoir de régularité à un poste, c’est ça qui est plus difficile parce que tu as moins d’automatismes. »

« Sur ce point-là, c’est un peu pénalisant d’être polyvalent. D’un autre côté, ça permet de jouer des matches, de pouvoir combler des postes et montrer d’autres choses. Pour moi, c’est du 50-50. En milieu relayeur, c’est mon poste de prédilection. Celui où je me sens le mieux et où je pense pouvoir le plus apporter. »