FC Nantes : objectif, bilan, poste… les vérités de Gourcuff à la mi-saison

Arrivé sur le banc du FC Nantes en août, Christian Gourcuff a tiré un premier bilan de son aventure chez les Canaris dans les colonnes de L’Équipe. Morceaux choisis.

Quel bilan pour cette première partie de saison ?

On est partis dans l’inconnu. Compte tenu de l’intersaison et de mon arrivée tardive (le 8 août), il y avait beaucoup d’incertitudes et un peu d’angoisse même, on ne savait pas où on allait. Finalement, si on fait le bilan, c’est très positif parce que notre position (5e) est favorable. Au niveau des points (29), et l’évolution est bonne sur le plan du jeu, même si ce n’est pas abouti. Il y a des choses assez intéressantes, l’ambiance générale au sein de l’équipe et autour du club est apaisée.

Quel objectif pour la suite ?

Je pense en termes de qualité de jeu et de progression d’équipe. Le maintien reste un objectif majeur pour apporter de la sérénité au club. C’est l’objectif prioritaire. Notre position nous permet d’être plus sereins. Ce que j’espère, c’est que cette situation va se traduire par davantage de maîtrise dans nos matches et par des résultats. Le président n’a pas fixé d’objectif chiffré. Mais on joue les matches pour les gagner.

Pourquoi Gourcuff n’a-t-il pas été promu manager général ?

Mon rôle sera le même, en adéquation avec la politique technique qui sera déclinée à tous les niveaux, comme le président l’a demandé très clairement. C’est comme ça que je conçois un club. Quand je suis arrivé, je n’avais aucune exigence, je me suis mis au service du FC Nantes. Le président a souhaité impulser cette nouvelle politique technique, qui cadre avec l’ADN du club. Cela donne un cadre un peu plus clair. Mais entraîner, c’est ce que je sais faire de mieux. C’est là où je trouve du plaisir.