FC Nantes – OL (3-4) : les 3 choses à retenir de l’élimination en Coupe de France

Le calendrier va s’alléger

Battu par l’OL et le talent de Rayan Cherki (3-4), le FC Nantes quitte la Coupe de France dès les 16e de finale de la compétition. En lice pour accrocher l’Europe par le biais du championnat, le FC Nantes va voir son calendrier se décharger dans les prochaines semaines. Il ne reste donc plus que la Ligue 1 à gérer pour Christian Gourcuff.

Un naufrage défensif sans précédent cette saison

Rarement cette saison, la défense du FC Nantes n’aura été autant mise à mal. Et il serait injuste de taper sur le jeune Thomas Basila, en difficulté à l’image de toute la ligne défensive (et assassiné par Gourcuff qui l’a remplacé par René Krhin pour le dernier quart d’heure). Difficile de savoir si les Canaris ont sombré collectivement ou sont tout simplement tombés sur l’éclosion au grand public d’un futur joueur de classe mondiale (Cherki).

Ce samedi, on a vu un Andrei Girotto qui a semblé avoir 110 ans vu la lenteur de ses déplacements et un Charles Traoré qui a vécu un cauchemar face à Bertrand Traoré. En arrêtant un penalty et quelques tentatives, Alban Lafont a évité que l’addition ne soit plus salée.

Emond – Simon les satisfactions, une belle réaction sur la fin

C’est sans doute la satisfaction individuelle au milieu de la grisaille nantaise du soir. Renaud Emond a montré dès sa première titularisation qu’il pouvait rendre de fiers services au FC Nantes. Sur le but qu’il marque, le Belge se place parfaitement, se démarque et place sa tête sur un centre rasant de Moses Simon. Un vrai but de renard de surface que n’aurait pas renié le regretté Emiliano Sala. Sorti sous une ovation (méritée) de la Brigade Loire.

Concernant Simon, l’intéressé s’est également distingué par un doublé de passes décisives, servant Imran Louza pour la réduction du score à 2-4 et inscrivant le 3e but des Canaris sur un service d’Anthony Limbombé, auteur d’une entrée intéressante. Si les esprits chagrins noteront qu’il ne défend pas beaucoup, le joueur prêté par Levante marque et fait marquer… Et c’est surtout ce qu’on lui demande.