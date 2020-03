FC Nantes, OL : Waldemar Kita s’amuse de la dernière polémique lancée par Aulas

true

Sur RMC, Waldemar Kita (FC Nantes) a réagi avec beaucoup d’humour à la polémique entre Jean-Michel Aulas (OL) et Jacques-Henri Eyraud (OM).

Invité sur « RMC Sport » ce dimanche soir, Waldemar Kita (FC Nantes) est revenu sur la polémique de ces derniers jours lancés par Jean-Michel Aulas (OL). En effet, en évoquant la possibilité d’une annulation de la saison de Ligue 1 en cas d’impossibilité de la finir, le président rhodanien a ouvert la boîte de Pandore et lancé une nouvelle passe d’armes médiatiques avec Jacques-Henri Eyraud (OM).

Kita prône le respect « des personnes âgées » comme JMA

Le président des Canaris, qui suit ça de lui, préfère en rire : « On connaît un peu la personnalité de Jean-Michel, il est normal qu’il défende l’intérêt de son club, mais là ce sont des petites polémiques entre deux personnes, l’une qui a beaucoup d’expérience et l’autre qui est un peu plus jeune. Mais moi je dis toujours qu’il faut respecter les personnes âgées », a rigolé l’homme d’affaires franco-polonais.

« Ce n’est pas très méchant »

« Tout ceci est un peu dommage. Après ce n’est pas très méchant, ça fait parler les journaux. Une saison blanche? Je ne sais pas. J’ai réfléchi à cela, j’ai quelques idées en tête mais je n’en parlerai pas aujourd’hui. Ce qui peut arriver, c’est que si jamais on ne peut pas jouer d’ici la fin du mois de mai, je pense qu’il faudra arrêter définitivement », a-t-il conclu.