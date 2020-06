FC Nantes, OM, LOSC – Mercato : les Canaris pas vraiment intéressés par Zhegrova ?

true

Le FC Nantes de Christian Gourcuff serait prêt à miser sur un certain Edon Zhegrova (FC Bâle, 21 ans), considéré comme le Lionel Messi du Kosovo.

Edon Zhegrova. Si vous suivez attentivement les rumeurs du mercato depuis mai, ce nom ne devrait pas vous être totalement étranger. Foot Mercato rapportait en effet au début du mois écoulé que l’OM et le LOSC s’étaient placés sur les de l’ailier droit de 21 ans, prêté cette saison par Genk au FC Bâle. À cette époque pas si lointaine, Chelsea et Wolverhampton étaient également intéressé par celui qu’on appelle le « Messi du Kosovo ».

Comme l’a fait savoir son agent Marc Van Osselaer, la Ligue 1 est une option sérieuse : « Jouer en France serait une belle opportunité pour lui, car il apprécie beaucoup ce championnat et il pense qu’il pourrait y franchir un palier dans un club qui dispose d’un beau projet. C’est un diamant brut, qui a une marge de progression immense ». Un diamant (19 apparitions, 2 buts, 4 passes décisives) qui ne sera toutefois pas gratuit puisque sa valeur est estimée par Transfermarkt à quelque 1,3 millions d’euros.

« On me dit qu’il n’y a rien avec lui »

Cela ne semble pas rebuter le FC Nantes. Manu Lonjon a ainsi affirmé samedi que les Canaris étaient intéressés par le profil de Zhegrova, qui a la particularité d’avoir le même agent qu’un certain Adrien Trébel que Waldemar Kita a tenté de rapatrier cet hiver. Sans succès. Interrogé sur cette piste ce dimanche, le bien informé Emmanuel Merceron n’est pas convaincu par l’intérêt des Canaris : « Je connais ce joueur car il était annoncé comme un top espoir il y a quelque temps. Mais on me dit qu’il n’y a rien avec lui », glisse l’insider sur Twitter. À bien y réfléchir, à quoi bon empiler les ailiers dans une équipe qui en possède déjà quelques-uns de talent (Bamba, Coco, Blas, Simon) ?