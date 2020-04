FC Nantes, OM – Mercato : pourquoi Jimmy Cabot (FC Lorient) est un coup à faire

true

Pour Jean-Philippe Durand, ex scout de l’OM, Jimmy Cabot (FC Lorient) a quelques atouts pour être attractif en Ligue 1.

En fin de contrat au 30 juin, Jimmy Cabot (FC Lorient, 26 ans) ne poursuivra pas l’aventure chez les Merlus. Comme nous vous l’indiquions il y a quelques jours, le milieu offensif suscite toujours l’intérêt du FC Nantes et du FC Metz en Ligue 1. Dernièrement, « France Football » a ajouté l’OM à la liste des clubs intéressés.

Pour Jean-Philippe Durand, ex-responsable de la cellule de recrutement de l’OM aujourd’hui à l’Eintracht Francfort, ce n’est pas forcément une mauvaise idée. Sur le site du « Phocéen », l’ancien défenseur livre les atouts de cette piste peu onéreuse.

« Ce qui est intéressant avec lui, c’est qu’il s’agit d’un attaquant que Christophe Pelissier fait parfois jouer comme latéral droit lorsqu’il évolue à trois derrière. Il part ainsi de plus loin et peut élargir sa palette de jeu, ce qui était plus dur lorsqu’il était un ailier pur avec un marquage plus serré, du fait de son petit gabarit (1m64). Sa vitesse peut être très perturbante pour une défense, notamment en fin de match », a-t-il analysé. Un mini Bouna Sarr en somme…