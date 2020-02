FC Nantes : pourquoi Denis Appiah a dû faire face à l’urgence

true

Samedi soir, au stade de la Beaujoire, le FC Nantes va (enfin) retrouver ses habitués. Et notamment ceux qui évoluent en défense (Appiah, Pallois, Girotto, Traoré), écartés des terrains pour diverses raisons et pas toujours en même temps depuis quelques semaines. Ce sera, entre autres, le cas de Dennis Appiah, le latéral droit des Canaris, présent il y a quelques minutes face aux médias lors du traditionnel point-presse.

Selon Appiah, les joueurs ont tous dû faire face à l’urgence. Pas ce qu’il y a de plus simple à gérer lorsque vous enchainez les matches.

🎙️ @DennisAppiahOff : « C’est difficile de changer la défense : c’est un socle et une base pour l’équipe. Les joueurs n’ont pas les mêmes perceptions » https://t.co/g0eREWdrYd — FC Nantes (@FCNantes) February 13, 2020

« Le coach est content de retrouver des joueurs qu’il a l’habitude de voir. On joue habituellement ensemble donc c’est forcément plus facile. Ensemble, nous avons souvent connu le succès, on a des bases solides et on veut faire des bonnes performances. Notamment à domicile où on doit prendre des points. C’est difficile de changer la défense car c’est un socle et une base pour l’équipe. Quand on change, on n’a pas les mêmes perceptions. Il faut s’habituer à l’autre et quand c’est un seul joueur ça va, mais quand ça concerne toute la défense, c’est plus difficile. Là, avec tous ces matches, on a dû faire dans l’urgence. »