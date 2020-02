FC Nantes – PSG (1-2) : Mbappé a marqué un Canari au fer rouge

false

Le FC Nantes a subi sa quatrième défaite (1-2) d’affilée toutes compétitions confondues hier soir à la Beaujoire face au PSG. En l’absence de Dennis Appiah, blessé, Percy Prado a vécu son baptême du feu, que le Péruvien a commenté sur 20 Minutes. « Je m’en doutais un peu car j’étais rentré contre Rennes et Dennis était blessé. Mais j’ai abordé le match sereinement, je me sentais bien, je ne l’ai pas pris avec trop de stress. Ça donne de la force de jouer à la maison. »

Le natif de Malakoff, arrivé en France à l’âge de 4 ans et formé à Nantes, a vécu une soirée mitigée. S’il n’a pas démérité, il s’est fait déposer par Kylian Mbappé sur l’ouverture du score. «Si je prétends à jouer en Ligue 1 ou même plus haut, je vais forcément me retrouver face à d’excellents joueurs. C’est un super joueur mais je ne l’ai pas mis sur un piédestal car si je l’idolâtre, il m’aurait mis le bouillon. Je l’ai respecté, il a fait un bon match, mais je ne pense pas être passé à côté de ma rencontre non plus. »

Et à Prado de revenir sur le coup d’accélérateur de Mbappé… « Cela fait mal. Ça fait mal vraiment. En plus de son accélération, il a une très grosse caisse. Il a une capacité à répéter les efforts et surtout la capacité à repousser derrière ces 10 mètres. C’est compliqué. Techniquement, il est très propre, notamment dans ses remises et ses choix de passes. »

Mais Prado pense tout de même avoir marqué des points. « Là, je pense que j’ai prouvé au coach qu’il pouvait avoir confiance en moi. Il y a une hiérarchie, peut être que Dennis est encore devant moi, il a plus d’expérience, mais je serais prêt à refaire un match entier. »