FC Nantes : quand Kader Bamba livrait des plats japonais…

L’attaquant du FC Nantes, Kader Bamba, n’a pas été épargné par les galères au cours de sa courte et déjà riche carrière. La preuve.

La réussite d’un footballeur ne tient pas souvent à grand chose. Kader Bamba, l’attaquant du FC Nantes, le sait mieux que quiconque, lui qui a déjà connu tant d’expériences au cours de sa courte carrière. Le site du club nantais propose d’ailleurs à ses internautes de (re)découvrir cette dernière, au travers d’anecdotes plus ou moins croustillantes.

Après un parcours débuté à Taverny, dans les équipes de jeunes, puis un cuisant échec au centre de formation du Toulouse Football Club et une fin de parcours malheureuse à Sedan, Bamba décide de revenir en région parisienne. Sans club et même sans emploi. Voici comment il se retrouve alors dans la restauration… » Bamba prend son mal en patience et foule les pelouses de la région parisienne, avant de se blesser gravement au genou. « Là, ça a vraiment été très dur », confie-t-il. Accompagné par ses amis, ses proches, il décide malgré tout de ne rien lâcher. Sans travail, Bamba aide alors des amis qui tiennent un restaurant japonais à Taverny. « La cuisine, ce n’était pas pour moi, sourit-il aujourd’hui. Moi, mon truc, c’était plus les livraisons. »

Un choix couronné de succès

L’attaquant finira tout de même par retrouver les terrains. Au Mans, en janvier 2017, puis au FC Nantes, qu’il intègre à l’été 2018. Un choix couronné de succès, notamment cette saison avec pas moins de 27 rencontres disputées.