FC Nantes, RC Lens : deux autres clubs de L1 se mettent sur Dossevi

Outre le FC Nantes et le RC Lens, Thomas Dossevi, en fin de contrat à Toulouse, serait dans le viseur de Dijon et Brest.

Depuis quelques jours, le FC Nantes et le RC Lens se partagent une piste commune. C’est RMC qui a révélé que Thomas Dossevi, qui arrive en fin de contrat avec Toulouse, serait sur les tablettes des Canaris et des Sang et Or.

Mais à en croire l’insider YohZe, Dijon pourrait passer à l’action puisque Dossevi lui a été proposé récemment. Et Manu Lonjon, sur Twitch, indique ce soir qu’un 4e club est sur les rangs : le Stade Brestois. A la lutte avec Lorient pour enrôler Franck Honorat (ASSE), le club breton aurait fait de Doddevi son plan B.