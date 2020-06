FC Nantes, RC Lens – Mercato : un club de L1 pourrait contrarier la piste Dossevi

true

Si le FC Nantes et le RC Lens ont été annoncés sur les rangs pour l’ailier Thomas Dossevi, le dossier se complique déjà.

Depuis quelques jours, le FC Nantes et le RC Lens se partagent une piste commune. RMC a en effet annoncé que Thomas Dossevi, qui arrive en fin de contrat avec Toulouse, serait sur les tablettes des Canaris et des Sang et Or.

Si ces informations ont depuis été nuancées, notamment du côté nantais où rien de concret n’aurait été entamé, la piste Dossevi reste tout de même intéressante. Un ailier rompu à la Ligue 1 libre de tout contrat est un profil qui ne court pas les rues.

Et justement, un autre club de L1 s’invite dans la danse si l’on en croit l’insider YohZe. Selon lui, Dijon pourrait passer à l’action puisque Dossevi lui a été proposé récemment. Reste à voir si les Bourguignons iront dans le concret dans ce dossier.