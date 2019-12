FC Nantes, RC Strasbourg : le message énigmatique de Waris sur son Mercato

Le Mercato hivernal n’est même pas ouvert que Majeed Waris, convoité par le FC Nantes et le RC Strasbourg, fait l’objet de beaucoup de spéculations.

Voilà désormais de longues semaines que le cas Majeed Waris occupe les discussions chez les supporters du FC Nantes et du RC Strasbourg. L’attaquant ghanéen qui appartient au FC Porto fait l’objet de convoitises des deux formations, même si les Canaris semblent passer à l’action de manière plus précoce.

Mais les Canaris parviendront-ils à conclure le retour du joueur qui avait été prêté avec succès l’an passé ? S’entendre avec le FC Porto comme avec le joueur sur le plan salarial ne s’annonce pas simple. D’ailleurs, le joueur lui-même a tenu à réagir sur les différentes rumeurs qui circulent dernièrement.

Alors qu’un Twittos évoquait ses exigences importantes sur le plan salarial, Majeed Waris a pris la peine de répondre avec un énigmatique « Ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les journaux ». Reste à savoir si cette réponse concerne ses exigences ou plus globalement les discussions évoquées avec le FC Nantes. Les prochains jours devraient permettre d’y voir plus clair.

Don’t believe wat you see on papers.

— M. Waris ? (@warisgh10) December 29, 2019