FC Nantes, RC Strasbourg – Mercato : deux clubs ont déjà dégainé pour Nampalys Mendy

Cible du FC Nantes et du RC Strasbourg, Nampalys Mendy (Leicester) a déjà des offres concrètes en Turquie et en Italie.

A l’affût de bonnes affaires à moindres frais, le FC Nantes et le RC Strasbourg gardent un œil sur la situation de Nampalys Mendy (Leicester City, 27 ans) en disgrâce chez les Foxes et en fin de contrat en juin. Pour l’heure, ni les Canaris ni le Racing ne sont toutefois passés à l’action par rapatrier l’ancien joueur de Monaco et Nice.

Si les clubs français sont un peu frileux à relancer un Nampalys Mendy qui sort d’une saison 2019-20 très compliquée en premier League (6 apparitions et 279 minutes toutes compétitions confondues), d’autres clubs à l’étranger ne se posent pas toutes ces considérations.

En effet, comme le rapporte « Le 10 Sport », le natif de la Seyne-sur-Mer a des sollicitations en Chine et deux offres concrètes émanant de Trabzonspor (D1 turque) et d’Udinese (Serie A). Reste à savoir quelle sera sa décision finale…