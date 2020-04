FC Nantes : Sala, Adonkor, Bossis… trois maillots historiques des Canaris vont être mis aux enchères

La vente aux enchères solidaire proposée par le gardien de but de l’équipe de hand de Nantes pour soutenir le personnel hospitalier rencontre un joli succès. Certains maillots se négocient à plus de 1 000 € comme c’est le cas ces jours-ci pour un maillot du Péruvien Christian Benavente.

✊ Vente aux enchères solidaire✊

On termine cette journée riche en lots exceptionnels avec un lot peu ordinaire. Nous vous proposons ce soir un week-end à Londres et plus précisément à Chelsea 🇬🇧😍

Pour participer à la vente, c’est par ici ⬇️https://t.co/nTJ7HkexEt#sportaidons

— Cyril Dumoulin (@CyrilDumoulin) April 23, 2020