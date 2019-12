FC Nantes – SCO Angers (1-2) : des Canaris trop légers pour l’Europe ?

false

S’ils avaient fait le plus dur en ouvrant la marque par Ludovic Blas, le FC Nantes a flanché contre le SCO Angers (1-2). Trop fragiles pour la course à l’Europe ces Canaris ?

Si les résultats du FC Nantes de Christian Gourcuff avaient fait naitre chez certains des rêves d’Europe, la défaite de ce samedi soir face au SCO Angers (1-2) devrait ramener tout le monde à la raison. Si les Canaris affichent 29 points à la mi-saison (contre 23 l’an dernier après 19 journées) et une flatteuse cinquième place, la marge de cette équipe est plus qu’infime. Surtout que le coach breton ne semble pas décidé à faire appel à son banc comme il l’a montré lors de cette deuxième période face à Angers.

Des intentions coupées à 1-0

A l’instar du FCN de Ranieri (qui avait basculé 5e avec 33 pts il y a deux ans), les Jaune et Vert ont construit leur première partie de saison sur des succès minimalistes (1-0, à sept reprises). Ce samedi, contre un SCO Angers qui avait glissé au classement, les Canaris ont passé plus de temps à vouloir défendre leur avantage qu’à essayer de l’amplifier. Résultat : une première défaite contre le club du Maine-et-Loire depuis 1967 qui sanctionnent clairement un manque d’intentions.

Un manque de buteur criant

Le FC Nantes a bouclé la phase aller avec seulement 17 buts au compteur… Soit la 16e attaque de l’élite ex-aequo. Plus embêtant, Ludovic Blas – en inscrivant de loin son 4e but depuis le début de saison – a rejoint Kalifa Coulibaly en tête des buteurs nantais. Cette équipe manque clairement de finisseur de qualité.

Alban Lafont encore sur courant alternatif

Ce soir, ce n’était pas non plus un match pour les gardiens. Si Ludovic Butelle a commis une sévère faute de mains sur la frappe lointaine de Ludovic Blas pour le 1-0, Alban Lafont lui a clairement rendu la politesse. On peut toujours le défendre en disant que la tête d’Antonin Bobichon était puissante mais elle était d’abord sur lui. Le portier prêté par la Fiorentina n’a pas eu la main assez ferme, repoussant le cuir sur son poteau et tardant à se relever avant que le cuir ne franchisse la ligne. Dommage car, à côté de ça, Lafont a réalisé plusieurs parades importantes.