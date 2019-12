FC Nantes – SCO Angers (1-2) : la VAR fait grincer Gourcuff des dents

true

S’il reconnaît sans peine les lacunes de son FC Nantes, Christian Gourcuff n’a pas apprécié l’arbitrage sur le deuxième but du SCO Angers (1-2).

Samedi soir, le FC Nantes a fini l’année 2019 en queue de poisson avec sa défaite face au SCO Angers (1-2). Face aux médias, Christian Gourcuff a mis en avant la défaillance de ses Canaris, qui menaient 1-0 avant de totalement déjouer.

« Je pense que le match de ce soir montre bien les axes sur lesquels on doit travailler. Il y a trop d’insuffisances pour contrôler une rencontre. Sous pression, on a affiché beaucoup de limites dans la tenue du ballon. Néanmoins, il y avait de la bonne volonté, mais ça manque de maîtrise et comme défensivement on n’était pas très bien. Il y a parfois des pertes de balle qui nous placent dans des situations inconfortables. On a concédé en deuxième période beaucoup de situations « limite » », a-t-il déploré, lui qui se serait bien contenté du point du nul.

En revanche, plutôt que de remettre en cause ses choix (« Si je n’ai pas fait de changement, c’est que j’estime qu’il n’y avait pas à en faire… »), le technicien breton a grincé des dents sur l’arbitrage, déplorant que la vidéo ne soit pas revenu aux origines de l’action qui a amené le but de Farid El Melali : « Le deuxième but angevin est entaché d’une faute sur Blas, le VAR sert à ça », a-t-il lâché.