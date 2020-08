FC Nantes : Simon Moses a connu son pire adversaire en Ligue 1

true

Simon Moses, l’ailier du FC Nantes, a eu l’occasion d’affronter des adversaires solides, notamment en Liga. Mais c’est en Ligue 1 qu’il a trouvé le plus costaud.

Depuis son arrivée dans notre championnat sous les couleurs du FC Nantes, Simon Moses a démontré une aptitude régulière à mettre à mal les défenses adverses. Ce qui ne l’a pas empêché de tomber quelques fois sur un os, en mesure de le stopper.

Dans une interview accordée à Tribal Football, l’ailier nigérian des Canaris révèle d’ailleurs que de tout son parcours de joueur, du championnat belge jusqu’aux affiches de Liga, personne n’a été aussi coriace à ses yeux qu’un certain Thiago Silva, le défenseur du PSG.

Plus globalement, Simon Moses estime que la Ligue 1 n’a pas à rougir face au championnat espagnol. « Je pense que les deux ligues sont très bonnes, très compétitives et très excitantes à jouer. La Liga est plus technique, tandis que la Lique 1 est plus physique. C’est aussi la principale différence en dehors de la langue. Pour moi, c’est un grand honneur d’avoir joué dans les deux ligues », a confié l’ailier nantais.