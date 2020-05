FC Nantes : souvenirs, supporters, Gourcuff…Rémy Riou n’oublie rien

false

Dans un entretien accordé au site officiel du FC Nantes, l’ancien gardien de but, Rémy Riou, est revenu sur ses bons moments chez les Canaris.

Il a certes quitté la maison jaune depuis longtemps. Lui qui est tout de même resté au FC Nantes entre 2012 et 2017. On parle ici du gardien Rémy Riou, désormais à Caen et qui, pour le compte du site officiel des Canaris, a accepté de revenir sur son expérience au FCN. Des souvenirs précis et des mots forts.

« Je n’avais connu que la Ligue 1 avant de signer à Nantes et j’étais venu pour me relancer un peu. Quoi de mieux qu’un gros club pour le faire, surtout que tout avait été mis en œuvre pour y arriver. J’ai gardé de nombreux contacts avec les gars de cette saison-là(…)Le FC Nantes d’aujourd’hui, c’est très encourageant. Il y a de la qualité dans l’effectif. De plus, j’ai côtoyé Christian Gourcuff une saison lors de mon passage à Lorient. Si le groupe est réceptif aux schémas tactiques du coach et qu’en plus, il est doté d’éléments très techniques comme Imran Louza, Ludovic Blas, Kader Bamba, je pense qu’il y vraiment la possibilité de faire de belles choses. »

« Vivre une montée et des matches de Ligue 1 dans ce stade, c’est super. »

Avant de revenir sur l’ambiance si particulière de la Beaujoire, et notamment les supporters de la Brigade Loire. « La Beaujoire, bien sûr qu’elle me manque ! J’ai vécu de superbes années là-bas, avec de très bons résultats. Vivre une montée et des matches de Ligue 1 dans ce stade, c’est super. Ce serait sympa de revenir dans ce stade. Sous quelle forme ? Je ne sais pas mais sur le terrain, j’aimerais beaucoup en effet. »