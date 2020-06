FC Nantes, Stade Rennais – Mercato : Simon Moses a déjà identifié son futur club

true

Alors que l’avenir de Simon Moses reste toujours en suspens, l’ailier du FC Nantes a les idées claires sur son futur.

Il y a quelques jours, le FC Nantes a officialisé un dossier particulièrement attendu par les supporters. Simon Moses, l’ailier nigérian prêté par Levante, a signé dans le cadre d’un transfert définitif. Une officialisation qui ne dit néanmoins rien de clair sur son avenir.

En effet, plusieurs clubs lorgnent Simon Moses dont le Stade Rennais, et la perspective d’une forte plus-value pour un joueur acheté 5 millions d’euros serait forcément alléchante pour le FC Nantes. Du côté du joueur, si la question de son avenir immédiat n’est pas tranchée, les choses sont assez claires concernant l’un des futurs clubs dans lesquels il compte évoluer.

Dans une interview accordée à Goal, l’ailier nigérian a en effet confié qu’évoluer à Chelsea était son plus grand objectif. « Ce serait Chelsea parce que je pense jouer dans leur style de jeu, et que je m’y adapterai très bien. J’adore leur manière de jouer et je les aime parce que John Obi Mikel et Didier Drogba y ont évolué. Si cela arrivait, je serais très heureux puisque ce serait un rêve devenu réalité pour moi », a conclu l’ailier nantais.