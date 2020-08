FC Nantes : touché par la Covid, Abdoulaye Touré sur le flanc jusqu’à mi-septembre !

true

Du fait du protocole mis en place au FC Nantes, aucun joueur touché par la Covid-19, même ceux déjà guéris, ne reprendront avant la fin du mois.

Ce samedi (16h), le FC Nantes dispute à la Baule son dernier galop d’essai avant la reprise de la Ligue 1 face au Havre. Un match pour lequel Christian Gourcuff devra se passer de sept de ses joueurs touchés par le Covid-19 (Petric, Castelletto, Kolo Muani, Coco, Blas, Abeid, Touré) mais également d’Anthony Limbombe, Molla Wague et Roli Pereira, blessés ou en phase de reprise.

Marcus Coco, premier retour Covid le 24 août

Concernant les sept joueurs frappés par le Covid-19, on en sait un peu plus sur les échéances de leur retour. D’après « Ouest-France » et « Presse-Océan », quatre d’entre eux sont désormais immunisés (Petric, Castelletto, Kolo Muani et Coco) mais doivent respecter le protocole édicté d’un mois d’arrêt incompressible. Premier touché, Marcus Coco sera autorisé à reprendre, si les tests cardiaques sont positifs, le 24 août prochain.

Abdoulaye Touré, dernier cas recensé, devra patienter jusqu’au 13 septembre

Concernant Ludovic Blas, asymptomatique mais en déficit d’anticorps, il est toujours à l’isolement. Même chose pour Mehdi Abeid, positif depuis la semaine passée. Concernant Abdoulaye Touré, dont le cas s’est révélé avant-hier, il ne pourra pas reprendre avant le 13 septembre prochain. Sa présence est déjà exclue pour les matches de Bordeaux, Nîmes et Monaco.