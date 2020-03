FC Nantes : Touré s’agace d’un problème récurrent chez les Canaris

true

Sur la pelouse du voisin Angers, le FC Nantes a confirmé ses difficultés récentes. Au terme d’un match compliqué, les hommes de Christian Gourcuff se sont inclinés et continuent de perdre du terrain face à la première partie de tableau.

De quoi nourrir forcément de l’agacement et notamment chez le capitaine Abdoulaye Touré qui retrouvait une place de titulaire. Le milieu du FC Nantes, cash comme à son habitude, regrette que son équipe ne parvienne pas à régler les petites erreurs qui font mal. « Il y a beaucoup d’énervement car depuis le début de la saison ce sont des défaites qu’on répète. On se dit pourtant les choses, qu’il faut gommer ces petites erreurs. Mais on les répète, match après match », a déclaré Touré dans des propos relayés par Ouest France.

Le milieu des Canaris pointe clairement du doigt les erreurs individuelles qui offrent à l’adversaire une occasion en or de faire mal. « Les pertes de balle, les fautes de concentration. On savait qu’Angers allait jouer sur ça, qu’ils allaient procéder en contre en profitant de nos erreurs individuelles. C’est déjà ce qu’il s’est passé à l’aller. On a grosso modo maîtrisé le match mais on leur donne deux buts sur des sautes de concentration », a estimé le capitaine nantais.