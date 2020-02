FC Nantes : les Canaris en passe de réaliser un joli coup avec un banni du Toulouse FC

true

Avec ses 13 petits points au compteur, sa série de 13 matches sans victoire (dont 12 défaites !) et ses 11 longueurs de retard sur le barragiste nîmois, le TFC a un pied et quatre orteils en Ligue 2. Et des regrets plein la tête. Notamment quand il voit briller un Kader Bamba au FC Nantes.

Car le milieu offensif de 25 ans a effectué une partie de sa formation chez les Violets. Mais il a été viré en 2011 pour mauvaise conduite, comme l’a rappelé son coach de l’époque Anthony Bancarel au site « La Maison Jaune » :

“C’est une accumulation de choses, mais il a manqué de respect envers son entraineur. Ce n’est pas la seule raison qui a motivé cette décision, mais disons que c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. De ce que l’on m’a dit, il n’y a pas que lui qui posait problème, et ce n’est pas le seul à avoir été exclu à ce moment-là”.

Contraint de repartir d’en bas, Kader Bamba est ensuite passé par Sedan, Taverny et Le Mans avant d’être remarqué par le FCN. Un véritable chemin de croix pour celui qui goûte aujourd’hui à son bonheur (il a joué 26 matches cette saison toutes compétitions confondues avec les Canaris pour 2 passes décisives). Surtout que ça aurait pu être pire s’il était resté à Toulouse…