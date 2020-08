FC Nantes : un ancien Canari reconnaît avoir eu un faible pour Bordeaux

false

En raison du report d’OM-ASSE pour cause de cas de covid-19 détecté, le match d’ouverture de la saison 2020-2021 débutera par le derby de l’Atlantique entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes. Un match qui promet d’être âpre et disputé, comme c’est souvent le cas dans ce genre de rencontre.

Ancien joueur et capitaine du FC Nantes, le défenseur Mauro Cetto désormais retraité, a accepté d’évoquer cette rencontre si particulière pour les supporters. Au cours de cet entretien accordé à Girondins4ever, l’Argentin qui a évolué à Nantes mais aussi à Toulouse et au LOSC, a avoué avoir eu un faible pour le FCGB.

“Je n’ai pas de souvenir d’avoir eu des approches avec Bordeaux. En tout cas, c’est un club contre qui j’ai joué énormément de fois, avec Nantes et Toulouse. C’était toujours des matches spéciaux pour moi. C’est un club que j’ai toujours aimé. J’aimais l’ambiance, la ville où je suis allé aussi. C’est un club représentatif en France, par rapport à son histoire et son palmarès. Je ne me rappelle pas avoir eu des approches, mais j’aurais bien aimé en tout cas ».