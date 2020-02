FC Nantes : un ancien recruteur rattrapé par la justice

true

Le Parisien et M6 révèlent ce mercredi que Ahmed G., éducateur d’Ile-de-France et recruteur pour des clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2, qui avait travaillé pour le FC Nantes de 2005 à 2008, mais aussi pour l’AJ Auxerre et Angers, a été incarcéré pour des viols et agressions sur des joueurs mineurs. Les faits remontent à 2012.

🎯 Renouer avec la victoire, avec vous ! 🎟 Vos places, ici 👉 https://t.co/trUrT0VqSt pic.twitter.com/zW4x7dLjW7 — FC Nantes (@FCNantes) February 11, 2020

« Il avait découvert des textos très spéciaux envoyés à d’autres joueurs, partis faire des essais à Guingamp. Il était écrit : Vous me manquez, j’ai envie de vous faire l’amour… » témoigne un joueur de Bussy-Saint-Georges. « On s’est rendu compte que c’était un grand manipulateur et surtout un vrai prédateur », explique Laurent Sabotier, le président du club où Ahmed G. travaillait depuis cinq ans, avant d’être licencié

Les anciens internationaux Abou Diaby et Lassana Diarra, qui l’ont côtoyé, ont été entendus par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs de la PJ de Paris, il y a quatre ans. « Mis en examen en février 2016, Ahmed G. avait été incarcéré une première fois avant de sortir de prison. Il a de nouveau été placé en détention le 9 février 2019, après avoir violé son contrôle judiciaire », rapporte M6.