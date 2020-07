FC Nantes : un dysfonctionnement collectif tracasse Gourcuff

true

L’attaque Emond – Coulibaly n’a pas montré grand-chose en amical lors du match entre le FC Nantes et Anderlecht (0-0). La faute à un pressing insuffisant au cœur du jeu ?

Tous les maux du FC Nantes ne proviennent pas toujours de son animation offensive. S’il est entendu que le duo Renaud Emond – Kalifa Coulibaly ne semble pas taillé pour offrir un football champagne, il ne faudrait pas tout lui mettre sur le dos.

🗣 @DennisAppiahOff, Jean-Charles Castelletto et @EmondRenaud reviennent sur la rencontre 🆚 @rscanderlecht et le contexte particulier 👇 — FC Nantes (@FCNantes) July 26, 2020

Christian Gourcuff l’a souligné après le triste amical contre Anderlecht (0-0) : son équipe a manqué d’intensité, contrairement à ses adversaires. Le manque de coordination dans le pressing a même été criant, chose que les principaux intéressés ont reconnue en choeur par la suite.

« On n’arrivait pas à mettre en place le pressing pour les faire reculer »

« Il faudra être mieux dans le pressing, concède Dennis Appiah sur le site officiel du FC Nantes. On était mieux en place au niveau du bloc, mais on n’arrivait pas à mettre en place le pressing pour les faire reculer. Il faut qu’on travaille pour avoir plus la maîtrise. » Jean-Charles Casetelletto confirme : « On a encore quelques points à travailler, comme le pressing ensemble, et un peu de finition. Ca fera la différence. Mais les matches amicaux sont là pour ça. » Nul doute que la présence à venir d’Imran Louza, régulateur de l’entrejeu nantais, devrait faire le plus grand bien dans la maîtrise du jeu. Et peut-être redonner du même coup le sourire à Gourcuff.