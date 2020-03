FC Nantes : un futur coéquipier complice du premier but de Ludovic Blas

true

Le milieu offensif du FC Nantes Ludovic Blas a marqué son premier but en L1 il y a trois ans en remportant un duel face à Charles Traoré, désormais son coéquipier !

Lorsqu’ils se sont retrouvés pour la première fois dans le vestiaire du FC Nantes, en septembre dernier, Ludovic Blas et Charles Traoré ont eu des choses à se raconter. En effet, comme l’a révélé le premier nommé au site officiel des Canaris, le latéral gauche était face à lui le jour où il a inscrit son premier but en professionnels, en février 2016.

« J’ai débuté en décembre 2015, sur la pelouse de Bordeaux, en étant titulaire et en jouant toute la rencontre. J’ai ensuite joué contre Montpellier, toujours à l’extérieur et lors de mon premier match au Roudourou, face à Troyes (le 3 février 2016), j’ai la chance d’inscrire mon premier but en professionnel. Je rentre à un peu plus de dix minutes de la fin, côté droit, face à un certain… Charles Traoré (rires) et je marque sur ma deuxième action. Ce n’était pas le plus dur mais il fallait y être ! Le lendemain, j’avais école. Incroyable. »



Lui aussi, il nous manque. 🏟 On se voit vite, 𝑆𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑒𝑎𝑢𝑗𝑜𝑖𝑟𝑒. pic.twitter.com/nL3JIZcij8 — FC Nantes (@FCNantes) March 21, 2020

Blas et Traoré ont désormais tout le temps de se remémorer ce drôle de souvenir, voire même de regarder le match à nouveau, chacun de son côté. Avec la pandémie de coronavirus et le confinement qui en découle, ils ne sont pas prêts de rejouer la scène sur les terrains de la Jonelière…