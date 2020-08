FC Nantes : un jeune Canari pousse fort pour séduire Christian Gourcuff

true

Auteur d’un match solide à Avranches (0-0), le 3e gardien du FC Nantes Charly Jan (21 ans) a séduit les observateurs.

En l’absence d’Alban Lafont blessé et de Denis Petric malade (il présente les symptômes de la Covid-19 mais a été testé négatif), le FC Nantes a disputé son match amical face à Avranches (0-0) vendredi avec son troisième portier Charly Jan aligné durant 90 minutes… Et l’ancien joueur de la GSI Pontivy a été plutôt bon. Voir même très bon comme l’ont fait savoir conjointement « Ouest-France » et « Presse Océan ».

Il ne se fixe « aucune limite »

Au point de s’offrir un avenir professionnel chez les Canaris ? « Charly a réalisé un sans-faute », a commenté Christian Gourcuff, plutôt satisfait de ce baptême du feu. Issu du monde amateur, le portier de 21 ans croit en sa bonne étoile : « Mon rêve, c’est de jouer un jour en Ligue 1. Mais je ne me fixe aucune limite », a-t-il d’ailleurs expliqué récemment à « PO ».

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Charly Jan pourrait faire son premier banc en match officiel dès la reprise de la Ligue 1 à Bordeaux. Si Alban Lafont devrait être remis de son souci aux ischios-jambiers, il n’y a aucune certitude concernant Denis Petric…