FC Nantes : un nouveau cas de Covid-19 détecté au sein du groupe pro !

Un quatrième Canari présenterait les symptomes de la Covid-19. L’ensemble de l’effectif a été testé ce mardi, les résultats tomberont sous peu.

Le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau vient de révéler qu’un nouveau cas de Covid-19 avait été détecté au FC Nantes. Il vient s’ajouter aux trois déjà révélés la semaine passée. L’ensemble des Canaris ont donc subi de nouveaux tests ce mardi, les résultats devraient « tomber sous peu », dixit le journaliste.

La semaine passée, Marcus Coco, un membre du staff technique et un employé administratif proche des professionnels avaient également été diagnostiqués positifs. Ce qui n’avait pas empêché la tenue du match amical contre Anderlecht (0-0) le samedi. A la suite de cela, le club avait annoncé un renforcement des mesures sanitaires :

« Un renforcement des mesures va être appliqué au sein du club. Le FC Nantes travaille en étroite collaboration avec l’Agence régionale de santé afin de mettre en place les protocoles les plus adaptés, le club tient à remercier l’Agence pour sa réactivité et son soutien. L’ensemble du club est mobilisé et met tout en œuvre pour protéger ses salariés. »