FC Nantes : une découverte de Christian Gourcuff pensait la L1 plus facile !

En conférence de presse hier avant le match de Coupe de la Ligue contre le RC Strasbourg, le milieu offensif du FC Nantes Kader Bamba a fait preuve d’une franchise détonante.

Il a certes déjà 25 ans mais Kader Bamba vit sa première saison en L1. Auparavant à Toulouse, le milieu offensif né dans la région parisienne a su conquérir Christian Gourcuff, qui l’a fait jouer tous les matches depuis le début de la saison et l’a promu au rang de titulaire depuis quatre journées.

Ce qu’il y a de bien avec les novices, c’est qu’ils n’ont pas encore été contaminés par la langue de bois en vigueur dans le milieu du ballon rond. Bamba en a fait la démonstration hier en conférence de presse… « J’ai toujours joué de la même manière donc je ne me suis jamais posé cette question. Que ce soit en L1, en CFA ou en DH, je ne me suis jamais mis de pression. »

« Ça se passe bien, tant mieux. Avant d’arriver dans ce championnat, je me disais en regardant la télé, que c’était facile, qu’on pouvait faire tout ce qu’on voulait mais non. Une fois sur le terrain, c’est un peu plus compliqué et assez physique, technique. » La preuve, il n’a délivré qu’une passe décisive depuis le début de la saison. Etre plus efficace dans le dernier geste est d’ailleurs l’un de ses axes de progression.