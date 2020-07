FC Nantes : une nouvelle importante attendue demain

true

Au FC Nantes, les dirigeants ont décidé de dévoiler les nouvelles tenues de l’effectif en deux temps. Pour le maillot extérieur, rendez-vous demain.

Pas encore l’heure des résultats, ni des transferts de dernière minute. Juste, et c’est déjà beaucoup, des matches amicaux et un rendez-vous très important attendu par tous les supporters des clubs français : le visuel des nouveaux maillots. Au FC Nantes, bien entendu, on n’échappe pas à la règle, même si les dirigeants du club ont décidé d’opérer en deux temps.

Ainsi, le 16 juillet dernier, était dévoilée la tenue des Canaris à domicile. Nouveau maillot qui a entraîné un flot de commentaires sur les réseaux sociaux. Pour connaître les maillots des hommes de Christian Gourcuff en terrains adverses, il faudra attendre demain. Et, nécessairement, cela sera abondamment commenté. Au FC Nantes comme ailleurs.