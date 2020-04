FC Nantes : une première signature imminente au Mercato

false

Le FC Nantes devrait enregistrer la signature d’un attaquant dans les toutes prochaines heures. Son nom ? Babacar Leye, en provenance de Châteaubriant.

L’information est donnée ce matin par nos confrères de Ouest-France : le FC Nantes est en passe de faire signer un nouvel élément. Alors que le centre de formation des Canaris a déjà indiqué à certains de ses joueurs le chemin du départ, comme c’est la règle chaque année, l’attaquant de Châteaubriant, Babacar Leye.

Onze buts en dix-sept matches

En effet, et comme le précise le média, ce dernier s’est vu proposer un contrat professionnel d’un an plus une année supplémentaire. Babacar Leye a cette saison inscrit onze buts en dix-sept matches de National 3, ce qui lui a valu d’être courtisé par d’autres clubs, tels le Stade Brestois et le Stade de Reims.

Ne manque plus que l’officialisation.