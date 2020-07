FC Nantes : Waldemar Kita a tenté de recruter à beIN Sports !

true

Comme l’a fait savoir Margot Dumont, Waldemar Kita a tenté de l’attirer pour le projet de D2 féminine du FC Nantes.

Désireux de renforcer sa section nouvelle section féminine il y a un an, Waldemar Kita pensait avoir eu une brillante idée. En effet, comme elle l’a révélé à « France Football », la footballeuse et journaliste de terrain de beIN Sports Margot Dumont avait été envisagée pour porter la tunique des Canaris et être l’une des porte-étendards du projet.

Elle avait même fait l’objet d’une proposition claire : « Le président du FC Nantes Waldemar Kita m’a appelée un été pour me proposer un contrat avec la D2 féminine du club. Il m’a parlé de président à joueuse car je jouais avec le FF Issy à l’époque. J’ai réfléchi, mais j’ai décliné car je ne me voyais pas abandonner ma vie à Paris et ma carrière à beIN Sports. Franchement, c’était un beau projet », raconte la journaliste de 30 ans.

Originaire de Lyon, Margot Dumont a fait toute sa carrière au plus haut niveau avec Issy-les-Moulineaux, évoluant même durant quelques matches en première division française.