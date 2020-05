FC Nantes : Waldemar Kita avait mis Christian Gourcuff en garde

true

Habitué à voir son équipe plonger lors des mois d’hiver, le président du FC Nantes aurait prévenu son entraîneur. En vain…

Au cours de la longue interview accordée à Presse Océan, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a abordé de nombreux sujets et fait passer plusieurs messages. Dont un adressé directement à Christian Gourcuff. Il concerne un mal qui touchait le PSG d’avant dopage financier à l’automne.

Chez les Canaris, la crise sportive surviendrait à l’hiver, à en croire Kita. Qui n’a pas manqué de mettre Christian Gourcuff en garde contre cette mauvaise passe. En vain, à l’en croire…

« J’ai beau faire chaque année les mêmes conneries et ne penser qu’à sortir du cash, on arrive toujours au même résultat. Franchement, je comprends pas. » pic.twitter.com/7WOenhFh15 — Ronan Evain (@RonanEvain) May 1, 2020

« La phase aller, c’était pas mal. On était en bonne position, ça jouait bien au ballon. Et puis, comme à chaque saison, on a eu du mal en janvier-février. J’ai beau prévenir, ça recommencera toujours. C’est dommage. Mais on a aussi joué contre des gros… »