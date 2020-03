FC Nantes : Waldemar Kita forcé à de grosses ventes pour équilibrer les comptes

true

Mercredi, la DNCG a publié les résultats financiers des clubs de Ligue 1 pour la saison 2018-2019. A première vue, avec un résultat net positif de 516 000€, le FC Nantes ne compte pas parmi les clubs où l’on retrouve grand chose à dire.

Toutefois, si l’on se penche au plus près sur le bilan du club présidé par Waldemar Kita, on se rend compte qu’il y a un important déficit structurel à combler. En effet, les recettes du club hors transferts peinent à atteindre les 50 M€ (51,1 M€) entre les droits TV (27,5 M€), le sponsoring (9,7 M€), la billetterie (7,8 M€) et les autres produits de la marque (6,1 M€) et se retrouvent à plus de 81,7% absorbés par la masse salariale du club (41,8 M€).

Si les Canaris n’avaient pas vendu pour 27,5 M€ sur l’exercice 2018-2019, le club se serait retrouvé avec un déficit structurel de 25,153 M€. Une situation qui tend aussi à expliquer pourquoi les Canaris ont tout fait pour exfiltrer le regretté Emiliano Sala à Cardiff lors du mois de janvier 2019 et pourquoi le club a réglé dès le début du mois de juin le départ de Diego Carlos au FC Séville pour 15 M€…