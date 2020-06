FC Nantes : Waldemar Kita sur le point de vendre ? La réponse de son fils…

true

Le directeur général a reconnu que son père avait été contacté pour le rachat du FCN la saison passée mais que ce n’était plus d’actualité.

Dans son édition de mardi, le quotidien L’Equipe a révélé que Waldemar Kita rencontrait des problèmes au niveau financier, la justice ayant par exemple saisi son bateau amarré dans le sud de la France. De là à imaginer que l’homme d’affaires tente de se séparer de l’un de ses actifs les plus importants, le FC Nantes, pour renflouer ses caisses, il n’y a qu’un pas…

Mais les supporters des Canaris, qui réclament le départ de Kita depuis très longtemps, ont vu leur enthousiasme douché cet après-midi par Franck Kita. Le directeur général du FCN a assuré lors d’une conférence de presse qu’une vente avait été dans les tuyaux l’année dernière mais que ce n’était plus le cas aujourd’hui…

« L’engagement du président et de moi-même envers le FC Nantes a toujours été durable. L’an passé, il y a eu des échanges mais aujourd’hui, c’est de l’histoire ancienne. Nous aimons le Club de manière passionnelle et nous donnons tout pour lui avec nos moyens et nos ambitions. Nous ne souhaitons absolument pas nous en séparer, au contraire. Nous souhaitons le développer. »