Girondins – FC Nantes (0-0) : Lafont tempère la sortie musclée de Pallois

true

Si Nicolas Pallois a été dur avec les joueurs offensifs du FC Nantes à Bordeaux (0-0), ces derniers ont pu compter sur le soutien d’Alban Lafont.

Mediapro va sans doute devoir s’y faire : la L1 peut offrir des affiches sans saveur et sans but. Ce fut le cas vendredi dans le derby de l’Atlantique entre les Girondins de Bordeaux et FC Nantes (0-0). Rapidement réduits à dix contre onze, les hommes de Jean-Louis Gasset ont dû revoir leurs plans d’attaque et ont laissé venir les Canaris… qui n’ont jamais vraiment pris de risques pour mettre Benoît Costil en difficulté.

Au final, on a donc assisté à une rencontre terne et sans aucune envolée ou presque, ce qui n’a guère plu à Nicolas Pallois. « On avait le ballon, je pense qu’il manquait un peu de vitesse dans le jeu. On a eu du mal à trouver la dernière passe et surtout le décalage. Il a manqué ce petit décalage. On aurait pu jouer pendant deux heures, on n’aurait pas marqué. Il fallait passer sur les côtés, on l’a fait mais au ralenti. S’ils avaient joué à neuf, cela aurait été pareil. On a fait de belles choses mais il faut être un peu plus convaincants dans les vingt derniers mètres. », a déclaré au micro de la chaîne Téléfoot le capitaine du FC Nantes.

« Si vous vous êtes ennuyé, c’est votre problème »

Alban Lafont a tempéré les propos de Pallois. « On a de très, très bons joueurs et un très bon coach, qui nous demande de jouer. Donc tout est réuni pour qu’on s’éclate sur le terrain, a-t-il défendu. Si vous vous êtes ennuyé, c’est votre problème. Ça fait cinq mois que l’on n’a pas joué, on est forcément en manque de repères. Tout n’a pas été négatif, on verra ce qu’il y a à corriger. »