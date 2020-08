Girondins, FC Nantes – L’oeil de Denis Balbir : « Gasset et Gourcuff ont du pain sur la planche !»

true

Chaque lundi, Denis Balbir décrypte l’actualité de la L1. Notre consultant revient sur la purge entre les Girondins et le FC Nantes (0-0) vendredi en lever de rideau du championnat.

« Ce 0-0 entre Bordeaux et le FC Nantes était un peu prévisible. C’était très pauvre : peu de rythme, quasiment pas d’occasions. Gasset et Gourcuff ont du pain sur la planche ! Les joueurs ne se sont pas lâchés. Les circonstances sont particulières avec l’absence de public, des préparations un peu tronquées, mais c’était vraiment décevant des deux côtés. Bordeaux était à 10 après l’expulsion de Zerkane, mais Nantes n’a pas su en profiter.

« Ce sera dur pour les Bordelais et les Nantais d’aller titiller les gros »

A Bordeaux, Gasset vient de débarquer. Il connait le club mais il découvre son effectif. On verra si on lui donnera les moyens de le renforcer, comme ça avait été le cas à Saint-Etienne. J’ai vu qu’il avait pris Printant et Grange avec lui, avec Bédouet, quelqu’un d’important à Bordeaux. Il va reconstruire. Il prend l’équipe un peu tard à cause du départ tardif mais on connait ses qualités : il est expérimenté, c’est un meneur d’hommes. Il peut faire des Girondins une bonne équipe mais pour jouer les premières places, ça va être dur avec le PSG, Marseille, Lyon, Lille, Rennes, Monaco qui peut revenir, Saint-Etienne qui peut faire un coup. Je pense que ce sera dur aussi pour Nantes de titiller les gros. Pourtant, il y a enfin de la stabilité avec Gourcuff. C’est un exploit. Et il a l’air de ne pas se prendre la tête avec Kita, c’est un autre exploit ! »