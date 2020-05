LOSC : Mauro Cetto supporte plus le FC Nantes et Toulouse

true

Mauro Cetto est revenu sur son court passage au LOSC en 2012 sur 100% Ligue 1. En glissant qu’il suivait plus le FC Nantes et Toulouse, ses deux autres anciens clubs en France.

Le défenseur argentin Mauro Cetto reste marqué par le FC Nantes et le Toulouse FC, c’est ce qu’il a confié sur 100% Ligue 1, lui qui a aussi porté pendant quarre mois le maillot du LOSC.

« A Lille, j’ai joué une dizaine de matchs, se souvient-il. J’ai connu un club énorme avec un public magnifique. A l’époque on avait essayé de jouer le titre contre Montpellier et le PSG mais finalement on n’y est pas arrivé. Lille avait été champion deux années avant donc je me suis retrouvé dans un groupe avec énormément de qualités et un bon entraîneur (Rudi Garcia). J’ai pris énormément de plaisir dans les matchs que j’ai pu jouer. »

Et à lui d’avouer : « Je suis encore le LOSC, même si je regarde un peu plus les matchs de Nantes et de Toulouse ». Deux clubs où le défenseur, avec sa grinta, avait su marquer les esprits.