OM – FC Nantes (1-3) : match référence, état d’esprit, Bamba… Louza s’enflamme

false

Sur la victoire face à l’OM

« C’est un match référence pour nous. Que ce soit défensivement ou offensivement. On a fait les efforts ensemble. C’est ce qui avait été demandé par le coach, de défendre ensemble. On a été solide, solidaire et c’est ce qui fait la différence ce soir ».

Sur un FCN qui choisit ses matches

« Non, non (rires). Quand on gagne ici, on peut avoir des regrets sur les derniers matches que l’on a faits. Maintenant c’est comme ça. On a cette réussite que l’on a pas eue les derniers matches. On savoure. Mais on ne choisit pas nos matches, ce serait trop facile. On a rendu une belle copie ».

Sur le match de Kader Bamba

« Je suis super content pour lui. Il le mérite depuis le début de la saison. Il fait une belle saison. A lui de continuer, de garder la tête sur les épaules. Il a un énorme talent. On lui demandait juste cette petite chose qui fait la différence, à être décisif. Il l’a étér. C’est important pour l’équipe, on a besoin de ça. Il nous apporte beaucoup sur ce match. Je suis vraiment content pour lui ».