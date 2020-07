Résultat amical : résultat nul sans saveur entre le FC Nantes et Anderlecht (0-0)

false

Dans une rencontre amicale à huis clos, le FC Nantes n’a pu faire mieux qu’un triste résultat nul sur la pelouse d’Anderlecht (0-0).

Au vu du contexte particulier suite aux cas positifs au Covid-19 qui ont frappé le FC Nantes, la rencontre entre les Canaris et Anderlecht en a peut-être ressenti les effets et les deux équipe se sont séparées sur un score nul et vierge.

Globalement dominateurs, les Belges n’ont néanmoins pas réussi à trouver la faille, avec quelques bonnes interventions défensives des Nantais et un double arrêt de Petric en deuxième période. Les Canaris ont même espéré emporter la mise sur une frappe de Simon Moses sur le poteau. Mais Youan était de toute façon hors-jeu sur l’action.