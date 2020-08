Résultat Ligue 1 : réduits à 10, les Girondins résistent au FC Nantes (0-0, mi-temps)

false

Malgré une expulsion précoce, les Girondins ont tenu la dragée haute au FC Nantes au cours de la première période du match d’ouverture de Ligue 1 (0-0, mi-temps).

C’est une drôle de tournure qu’a pris ce match d’ouverture entre les Girondins et le FC Nantes. Après un premier mouvement non concluant de Hwang (16e), les hommes de Jean-Louis Gasset ont dû composer avec l’expulsion de Medhi Zerkane suite à une intervention non maîtrisée (20e).

Après avoir subi l’orage nantais avec notamment une frappe de Simon stoppée par Costil (28e), les Girondins ont réussi à surmonter leur infériorité numérique pour se créer deux opportunités par Basic (37e) et Otavio (39e). Juste avant la pause, le coup de tête de Hwang a loupé de peu le cadre (45+2e).