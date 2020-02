Stade Rennais – FC Nantes (3-2) : Christian Gourcuff a ciblé ses maillons faibles

true

Deux buts dans le temps additionnel ont permis au Stade Rennais de rejoindre puis de dépasser au score le FC Nantes hier dans un derby chaud bouillant, qui restera dans les annales. Le scénario complètement fou marquera les esprits pour longtemps. Dont celui de Christian Gourcuff, l’entraîneur nantais.« En quarante ans de carrière, je n’ai jamais vu ça. C’est très difficile à digérer », a commenté le coach du FCN.

Privé de Nicolas Pallois et Andrei Girotto, Gourcuff a ciblé sa défense. « On doit maîtriser la fin de match. Notre incapacité à freiner les rushes rennais est une raison. Il y avait un aspect physique. Sur le deuxième but de Rennes, la position de Niang est sujette à caution… Mais on doit contenir davantage cette équipe rennaise, ce qu’on avait bien fait auparavant. On a montré des séquences intéressantes. On les a mis en difficulté. Ce scénario, avec une défense titulaire, ne se serait pas produit, je pense. On lâche en fin de match. »

Khrin, Wagué et Prado ont failli

Les limites de René Krhin, milieu de formation, aligné en défense centrale hier soir, et du jeunes Wagué, qui a eu beaucoup de déchet dans ses relances, ont notamment été criantes. Et la sortie de Dennis Appiah à la 86e minute, juste avant les deux buts rennais, n’a pas été sans conséquences non plus. Son remplaçant, Percy Prado, n’a sans doute pas marqué des points au Roazhon…