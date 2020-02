Stade Rennais – FC Nantes (3-2) : Gourcuff plus qu’agacé par le final des Canaris

true

A l’issue de la défaite du FC Nantes face au Stade Rennais (2-3), Christian Gourcuff était particulièrement remonté. Il faut dire qu’à la 95e minute, son équipe menait encore 2-1 avant de se faire rejoindre puis dépasser à la 97e minute avec un but de Raphinha, validé suite à l’appel à la VAR.

« En 40 ans de carrière, je n’ai jamais vu ça. C’est très difficile à digérer », a pesté le technicien breton, qui cherchait malgré tout à relativiser : « La vie continue, ce n’est que du foot, ça reste du foot. On avait le match en main, oui, avec la possibilité de faire la différence ».

Physique défaillant, arbitrage… Tout y passe !

Et Christian Gourcuff a appuyé sur les manques de ses joueurs, trop « éprouvé physiquement » en fin de partie. Un peu sur l’arbitrage (« Sur le deuxième but de Rennes, la position de Niang est sujette à caution… »). Mais aussi et surtout sur le poids des absents : « Ce scénario, avec une défense titulaire, ne se serait pas produit, je pense. On lâche en fin de match. »

L’entraîneur nantais en a également profité pour faire le point sur la blessure de Dennis Appiah, une « petite élongation aux ischios » : « Il a dû sortir. Je n’ai pas encore le diagnostic. J’espère que ce sera une contracture mais il ne pouvait plus continuer ».