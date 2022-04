Nice aurait snobé un crack de l’OL, 2 problèmes plombent Rennes, Costil de retour à Nantes ?

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

SCO Angers : fin de saison pour Boufal ?

Homme en forme du SCO (3 buts lors de ses 5 derniers matches de L1), Sofiane Boufal est sorti d’emblée face au PSG mercredi en raison d’une douleur aux ischio-jambiers (0-3). Dans l'attente d'examens dans la journée, le pessimisme règne au club autour de l'international marocain. Si un claquage est confirmé, L’Équipe estime que l'ancien Lillois pourrait ne pas rejouer de la saison. Angers est actuellement 14e (34 points), 3 points seulement devant l’ASSE, barragiste.

Stade Rennais : Laborde et Omari aux abonnés absents

Si le Stade Rennais peine à enchaîner, il le doit sans doute au manque de réalisme criant de Gaëtan Laborde. L’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux vient d’enchaîner à Strasbourg un huitième match de suite sans marquer. À la Meinau, il n'a eu aucune occasion et n'a pas réussi à se montrer dangereux. Remplacé, frustré, par Sehdou Guirassy, Laborde a hérité de la note de 3 dans L’Équipe... soit un point de plus que Warmed Omari ! Comme le week-end dernier, le néo-international Espoirs est apparu totalement dépassé. Pas bien aligné sur le premier but, et s'est fait battre au duel sur de nombreuses séquences. Bruno Genesio va devoir rectifier certaines choses pour repartir de l’avant.

Girondins : Costil vers un retour à Nantes ?

Écarté après une altercation avec le leader des Ultramarines, fin mars, Benoît Costil pourrait profiter des mauvaises prestations de Gaëtan Poussin et débuter à Nantes, dimanche (15h). « Une fois la colère passée, il a transformé ça en motivation, a déclaré à L’Équipe l’un de ses proches après Saint-Étienne. Il ne demande qu’une chose : pouvoir jouer, défendre l’honneur des Girondins et les aider à se maintenir. » C’est également ce qu’a confié son entourage aux dirigeants du FCGB il y a une dizaine de jours. En retour, il a été dit à ses représentants que sa présence sur le banc n’était en aucun cas une mise au placard, auquel cas, il ne figurerait même pas dans le groupe. Poussin, de son côté, n’affiche que 50% de tirs arrêtés en L1 cette saison, plus mauvais pourcentage pour un gardien...

OGC Nice : Fournier aurait refusé Faivre (OL)

Débarqué dans les rangs de l’OL au cours du dernier mercato hivernal, Romain Faivre (23 ans) prend lentement ses marques entre Rhône et Saône. Entre coups d’éclats et sorties un peu plus discrètes, comme mercredi à Brest (1-2), l’ancien ailier du SB29 n’aurait pas pu signer à l’OGC Nice ! Selon une récente indiscrétion dévoilée par Nice Matin, le directeur général du Gym a laissé entendre que le recrutement de Faivre aurait pu freiner la progression de Calvin Stengs... qui ne saute déjà pas aux yeux chez les Aiglons. Il ne l'aurait donc recruté pour rien au monde... On apprend par ailleurs que si Fournier et Christophe Galtier sont proches, ils sont loin d’être d’accord sur tous les sujets...

FC Metz : un problème grave avec Antonetti fuite !

Lanterne rouge de Ligue 1 et sans doute bientôt condamné à évoluer à l’échelon inférieur la saison prochaine, le FC Metz ne va pas bien. La faute à Frédéric Antonetti ? « Toujours défendu Frédéric Antonetti et je continuerai à le faire tout en étant objectif maix… ce qui se passe à Metz, je l’ai sous-estimé, a expliqué l’insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. On traite pas Opa Nguette de cette manière (pour une raison que je préfère taire tellement c’est grave). Metz, c’est un ÉNORME GÂCHIS COLLECTIF. »

Pour résumer Si « But ! Football Club » traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la Ligue 1.

Bastien Aubert

Rédacteur