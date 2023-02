Nice fait une boulette avec sa liste UEFA, Ben Seghir récompensé, Bordeaux a fait l'affaire de l'hiver !

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

OGC Nice : Barkley zappé de la liste européenne !

Arrivé tardivement en septembre et déjà privé de la phase de poules de l'Europa League Conference avec l'OGC Nice, Ross Barkley est le grand oublié de la liste des joueurs du Gym invités à disputer les huitièmes de finale de C4 en mars prochain.

Si Terem Moffi, Badredine Bouanani et Youssouf Ndayishimiye figurent dans la liste, ce n'est pas le cas de l'international anglais (33 capes) passé par Chelsea et ce malgré son excellent début d'année avec les Aiglons (3 buts).

Oubli du board niçois ou volonté de la direction azuréenne ? Difficile à dire. Toujours est-il que la surprise s'annonce très mauvaise pour Ross Barkley, lequel rongeait déjà son frein les jeudis lors de la première partie de saison...

AS Monaco : un premier titre pour Ben Seghir

Auteur d'un gros mois de janvier où il s'est révélé après son doublé le 28 décembre contre l'AJ Auxerre (3-2), Eliesse Ben Seghir a été élu « meilleur espoir de Ligue 1 du mois de janvier » par l'UNFP. Une première distinction pour la pépite de l'Académie princière.

? Ligue des Talents

L? Saison 2022/23

L? @AS_Monaco

L? Eliesse Ben Seghir#PepiteDuMois pic.twitter.com/5SrDqG3Qtx — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 8, 2023

Toulouse FC : après van den Boomen, un autre cadre songe au départ !

A l'instar de Branco van den Boomen, en fin de contrat cet été, Stijn Spierings devrait aussi quitter le Toulouse FC à l'issue de son contrat en juin. Dans le média néerlandais NH Nieuws, le milieu batave a reconnu être tenté par un départ à l'étranger :

« Mon contrat va se terminer cet été et je trouve ça finalement chouette. L'Espagne, l'Italie et les États-Unis m'attirent. Tant que c'est sécurisé. C'est différent avec des enfants, sinon rien n'était trop fou pour moi. Avec tout ça, je suis curieux de savoir ce qui va se passer cet été ».

Toulouse n'a toutefois pas abdiqué à l'idée de le prolonger.

MHSC : Nicollin justifie le come-back de Der Zakarian

Après avoir déjà consommé deux entraîneurs cette saison (Olivier Dall'Oglio et Romain Pitau), Laurent Nicollin a confié la destinée de Montpellier à Michel Der Zakarian. Un retour dont le président pailladin ne doute pas comme il l'a confié en conférence de presse.

« Je sais qu’il va les faire travailler, je sais que ça va bosser. Il va donner une envie et une dynamique un peu plus importante que ces derniers temps. Je pense qu’on a un groupe de qualité mais l’objectif c’est le maintien, il faut se le mettre dans la tête. On sera heureux si on finit 16e car nous serons maintenus. Je n’ai pas de regrets d’avoir nommé Romain Pitau mais maintenant, il faut passer à autre chose. C’est à Michel de faire du mieux possible avec l’équipe qu’il a ».

Laurent Nicollin a également reconnu ses erreurs qui ont fait du MHSC un club passé des portes de l'Europe à la lutte pour le maintien entre le départ de MDZ et son retour...

Bordeaux a recruté un futur crack cet hiver

Seule recrue de l'hiver aux Girondins de Bordeaux, l'ailier roumain Alexi Pitu est une vraie bonne affaire pour le club aquitain si l'on se fie à l'ancien international local Ionel Ganea, qui estime que le prix de son transfert est largement sous-évalué compte-tenu des qualités du joueur de 21 ans.

« Je dis que deux millions d’euros, c’est une petite somme. Je pense que Farul aurait pu prendre plus pour lui. Maintenant, tout dépend de lui. Il doit comprendre que là-bas, il doit manger du football sur du pain, il doit se préparer. Mbappe a 24 ans et regarde ce qu’il fait… Je serais heureux qu’il s’affirme. C’est un joueur qui a beaucoup de qualités. Il élèverait un peu le niveau de la Roumanie. Il est plus que probable que nous le verrons dans l’équipe nationale roumaine », a confié Ganea à AntenaSport.