Nice flaire un bon coup à Arsenal, Marchetti dribble Messi, Furlan à Angers ?

Angers : Bouhazama réagit à son éviction

Limogé ce mardi de son poste d'entraîneur du SCO d'Angers pour avoir tenu des propos sexistes dans le vestiaire, Abdel Bouhazama a réagi via un communiqué, regrettant ses propos. "Ce jour, il a été décidé avec le président Chabane de mettre fin à ma mission à la tête de l'équipe première du SCO d'Angers. Malgré toute l'énergie et la volonté mise au service de l'équipe professionnelle depuis plus de deux mois, je ne suis pas parvenu à inverser la spirale négative entamée depuis le début de saison. Les récents événements ont montré, qu'à l'évidence, je ne bénéficiais plus du soutien de tous au sein de la structure professionnelle, puisque certains ont préféré diffuser à l'extérieur, en la sortant de son contexte, un extrait d'une phrase prononcée pendant les 10 minutes de ma causerie d'avant le match de Montpellier. Comme je l'ai déjà indiqué, il est clair que je n'ai jamais cautionné et que je ne cautionnerai jamais des agissements répréhensibles et non respectueux des femmes. J'ai voulu, sans doute maladroitement, protéger et rassurer l'un de mes joueurs qui allait débuter le match. Je regrette évidemment que ces propos, sortis de leur contexte, aient pu choquer. Afin qu'il ne soit pas permis à ceux qui souhaitent nuire à l'avenir de notre équipe professionnelle de continuer de le faire à travers moi, nous avons convenu avec la direction de réorienter mes fonctions au sein du club. Je continuerai donc de tout donner pour le SCO d'Angers comme je le fais depuis 10 ans, mais je n'hésiterai pas en revanche à me défendre contre ceux qui pourraient persister dans les attaques visant à mettre en cause mon honneur et ma réputation. Dans un souci d'apaisement, et afin de permettre à notre équipe première, au futur staff et à mes joueurs auxquels je souhaite le meilleur, de terminer le mieux possible la saison, je n'effectuerai plus aucune déclaration à ce sujet."

OGC Nice : le Gym tente sa chance avec un joueur d'Arsenal

Selon les informations du média anglais The Sun, l'OGC Nice serait intéressé par l'ailier droit d'Arsenal, Reiss Nelson. En fin de contrat en juin prochain, l'international Espoirs anglais, apparu à seulement 8 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, sera libre comme l'air l'été prochain. Brighton serait également sur le coup.

AJ Auxerre : Furlan à la relance à Angers ?

Lanterne rouge de Ligue 1, Angers s’est séparé hier de son entraîneur Abdel Bouhazama après une nouvelle polémique. Alors qu’il reste 12 journées à disputer, le SCO doit donc trouver un nouveau technicien pour terminer l’exercice. Selon RMC Sport, une piste conduisant à Jean-Marc Furlan est à l’étude. Le coach français de 65 ans, passé par le RC Strasbourg, Troyes ou Brest, est libre depuis son départ de l’AJ Auxerre, début octobre. « Soutien aux supporters du SCO dans cette saison terrible, a réagi Daniel Riolo après le fiasco Bouhazama. On aime ce genre d’action qui va dans le bon sens pour le club. Le coach viré moindre des choses. Le club est vérolé par des dirigeants qui le tuent chaque jour plus. On va en parler bientôt sur RMC Sport. Promis ! »

AC Ajaccio : Marchetti meilleur dribbleur de L1 !

Ce n’est pas Lionel Messi, Kylian Mbappé ni Teji Savanier mais c’est le milieu de l’AC Ajaccio, Vincent Marchetti qui a le meilleur taux de dribbles réussis en Ligue 1 ! Selon Popfoot, le milieu de terrain de l’AC Ajaccio dispose du taux de réussite de 58,7%, devant Azzedine Ounahi (OM, 53,4%) et Messi (PSG, 52,9%).