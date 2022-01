Nice, Monaco, Girondins, MHSC, Strasbourg, Reims... le Mercato s'agite un peu partout !

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Nice : Claude-Maurice sur le départ, Brahimi (Angers) en approche

Alexis Claude-Maurice (23 ans) plaisant fortement au FC Metz selon les informations de Foot Mercato, le Gym a accéléré la cadence dans le dossier Bilal Brahimi (SCO Angers, 21 ans). En effet, « FM », L'Equipe et RMC Sports confirment des discussions plus qu'avancées autour de l'ancien milieu offensif rémois pour un transfert dépassant les 7 M€ (hors bonus). En quête de liquidités, le SCO peut difficilement cracher sur l'offre azuréenne. Pour rappel, Angers n'avait déboursé que 1 M€ l'été dernier pour faire signer l'espoir franco-algérien.

Monaco : nouveau club pour le flop Pellegri

Flop de l'AS Monaco qui l'avait acheté pour 21 M€ à 17 ans au Genoa, Pietro Pellegri (attaquant, 20 ans) ne restera pas au Milan AC où il est prêté jusqu'à la fin de saison. Il a rejoint ce matin le Torino (où son père Marco est Team Manager), au travers d'un nouveau prêt avec option d'achat. Foot Mercato l'annonce à 6 M€.

L’AS Monaco annonce le prêt avec option d’achat de Pietro Pellegri au Torino FC.



Le club lui souhaite bonne chance pour la fin de la saison.https://t.co/YU7VwOtLPL — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 27, 2022

… Et départ prématuré pour Nübel l'été prochain ?

Prêté pour deux saisons à l'AS Monaco où il est actuellement numéro 1, Alexander Nübel (25 ans) pourrait rentrer plus rapidement que prévu au Bayern Munich. Selon Kicker, le club bavarois envisagerait de faire jouer sa clause pour rappeler son portier de l'été 2022 (au lieu de 2023). Affaire à suivre donc.

Girondins : une pluie de fausses pistes et deux arrivées actées pour l'été 2022 ?

Insider bien renseigné sur les Girondins de Bordeaux, Girondinfos était invité de l'émission GirondinsideTV pour faire un large balayage sur le Mercato. Il a notamment confirmé la signature du jeune gardien polonais Rafal Straczek (Stal Mielec, 22 ans) et celle probable de Jackson Porozo (Boavista, 21 ans) pour cet été, démenti les pistes Oscar Mingueza (FC Barcelone), André Onana (Ajax Amsterdam), Xeka (LOSC) et assuré que les dossiers Unai Nunez (Athletic Bilbao) et Danylo Ignatenko (Dnipro, 24 ans) n'étaient pas prioritaires. Concernant les joueurs déjà au club, les options d'achat de Gideon Mensah et Ricardo Mangas devraient être levées. Otavio, qui refuse de prolonger avec un salaire à la baisse, partira en juin si sa situation ne s'accélère pas sur la fin du Mercato. Enfin, concernant Timothée Pembélé et Javairô Dilrosun, qui disposent aussi d'options d'achat à un tarif plus élevé, la direction bordelaise ne devrait pas bouger.

🚨En parallèle du dossier @AlvaroGonzalez_ (🇪🇸32 ans), qui reste la priorité, les @girondins ont exploré la piste menant à Marcelo (🇧🇷34 ans) pour renforcer leur défense centrale.



Ces 2 joueurs font partie d’une liste de 5 joueurs pour le recrutement d’un défenseur expérimenté. pic.twitter.com/GoqcWtfpkY — Girondinfos (@Girondinfos) January 26, 2022

MHSC : le Milan et la Roma en pincent pour Estève

Révélation du début de saison au MHSC, Maxime Estève (19 ans) a tapé dans l'oeil de géants de Serie A. Professionnel depuis quelques semaines maintenant, le défenseur central pailladin a tapé dans l'oeil de l'AS Roma et du Milan AC selon le spécialiste Mercato passé par Foot365 Ignazio Genuardi. Face aux difficultés de ses autres dossiers (Botman notamment), une offensive lombarde n'est d'ailleurs pas à exclure dans le sprint final du Mercato.

Reims : West Ham ne lâche pas Hugo Ekitike !

Meilleur buteur du Stade de Reims, Hugo Ekitike (19 ans) quittera-t-il le club champenois cet hiver ? Le doute est encore permis... Si Jean-Pierre Caillot avait balayé les premières offres venues d'Angleterre pour l'ancien attaquant de Velje (D1 danoise), West Ham insiste. D'après le 10 Sport, les Hammers – qui avaient proposés 15 M€ en première instance – sont revenus avec une offre de 25 M€ bonus inclus. Toujours insuffisant pour Reims qui continue de faire monter les enchères.

RC Strasbourg : Mothiba à l'ESTAC, c'est encore flou

Cible de réserve de l'ASSE et du FC Lorient, Lebo Mothiba (RC Strasbourg, 25 ans) a choisi de rejoindre l'ESTAC en prêt. Si le deal semblait ficelé, un grand flou entoure la visite médicale du Sud-Africain, lequel sort de deux ans de blessures et doit se prêter à des examens plus poussés auprès du City Group. Si L'Equipe expliquait que la première visite médicale s'était avérée non concluante, le site Alsasports assure avoir eu des précisions de Lebo Mothiba, lequel ne devait passer sa visite médicale qu'hier... Selon L'Est Eclair, cela a bien été fait mais le feu vert médical n'avait toujours pas été donné hier soir.

Troyes : un milieu de Manchester City ... en attendant Matuidi ?

Toujours d'après L'Est Eclair, l'ESTAC va récupérer le milieu de terrain Luka Ilic (Manchester City, 22 ans). Un choix 100% City Group pour le jeune Serbe, prêté par le passé au NAC Breda et Twente (Eredivisie). Cette arrivée ne remet pas en cause celle, rêvée, de Blaise Matuidi (Inter Miami, 34 ans), lequel n'a pas été inscrit pour la saison de MLS en Floride et pourrait être libéré de son contrat. Le média aubois évoque deux arrivées supplémentaires attendues dans le sprint final : celle d'un attaquant de couloir et d'un défenseur axial supplémentaire.

Metz tient enfin son latéral !

En quête d'un latéral gauche, le FC Metz tient la perle rare. Après avoir raté Abdu Conté (qui a signé à l'ESTAC), les Grenats sont sur le point d'accueillir l'international bissaoguinéen Fali Candé (Portimonense, 23 ans). D'après L'Equipe, tout serait ok pour un contrat de quatre ans et demi et un transfert à 2,5 M€ (+15% à la revente).

Lorient : un défenseur sur le départ à Nancy

En fin de contrat au 30 juin prochain, Thomas Fontaine (30 ans) pourrait quitter les Merlus d'ici à la fin du Mercato. Peu utilisé par Christophe Pelissier (2 titularisations depuis le début de saison), le défenseur central formé à l'OL serait en discussions pour renforcer l'AS Nancy-Lorraine (20e de Ligue 2) selon L'Est Républicain. Aucun accord n'a cependant encore été trouvé avec Lorient...