La menace Chelsea s'éloigne pour l'OGC Nice, Bordeaux vise un goleador, une tendance claire pour Savanier

OGC Nice : la menace Chelsea à prendre au sérieux ?

Comme révélé hier par le Times, Jim Ratcliffe, le boss d'Ineos et actionnaire majoritaire de l'OGC Nice, tente actuellement de racheter Chelsea à Roman Abramovich moyennant un investissement record de 4 milliards de livres. Une acquisition qui, si elle va au bout, aura directement des conséquences sur le Gym, relégué du statut de club fanion de la galaxie Ineos à celui de club satellite des Blues.

En effet, les règlements de l'UEFA interdisent à deux clubs du même propriétaire de jouer la même compétition européenne. Chelsea étant parti pour jouer la Ligue des Champions, Nice pourrait être – si l'offre de Ratcliffe fait mouche - soit vendu soit fortement incité à jouer seulement la Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence. Néanmoins, certains précédents (RB Salzbourg – RB Leipzig, Chelsea (déjà) – Vitesse Arnhem) montrent que ce point de règlement n'est pas toujours appliqué scrupuleusement...

Heureusement pour Nice, plusieurs indiscrétions laissent entendre que Ratcliffe et Ineos ne sont pas en pôle pour Chelsea. D'après la BBC et Sky Sports, c'est Todd Boehly, copropriétaire des Dodgers (baseball) qui est en tête avec une offre de son consortium estimée à 4,17 milliards d'euros.

🤔 Si Jim Ratcliffe, à la tête de Nice, devenait propriétaire de Chelsea, il possèderait alors deux clubs susceptibles de jouer les compétitions européennes. Une telle situation entrerait en conflit avec les règlements de l’UEFA.https://t.co/49xZ26XMZN — RMC Sport (@RMCsport) April 29, 2022

Montpellier : Savanier ne fera pas une Delort avec Nice

Si la rumeur d'un intérêt de l'OGC Nice pour Téji Savanier a fait trembler Montpellier, il est assez peu probable que le milieu de terrain ne fasse une « Delort ». RMC Sport confirme les informations du 10 Sport selon lequel Christophe Galtier est intéressé par le capitaine héraultais mais assure que les discussions autour de prolongation de Savanier sont loin d'être closes au MHSC. Sous contrat jusqu'en juin 2023 mais désireux d'évoluer dans le nouveau stade Louis Nicollin en 2024, le milieu de 30 ans fait toujours de Montpellier son premier choix.

Girondins : un buteur de D1 nord-irlandaise dans le viseur

Probablement contraint de se reconstruire une équipe qu'il évolue en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, Gérard Lopez travaille déjà avec ses équipes sur le recrutement de l'été 2022. Selon Foot Mercato, les Girondins de Bordeaux se sont récemment penchés sur un buteur franco-congolais évoluant en D1 nord-irlandaise : Christy Manzinga (Linfield, 27 ans). Auteur de 20 buts et 2 passes décisives cette saison, l'intéressé présente l'avantage d'arriver en fin de contrat en juin. Outre Bordeaux, le Genoa, Greuther Fürth et Hull City sont sur les rangs.

Reims : après Abdelhamid, Faes est sur le départ !

Prometteur défenseur belge du Stade de Reims, Wout Faes (24 ans) devrait quitter la Champagne cet été. Selon notre spécialiste Mercato Ignazio Genuardi, l'ancien joueur d'Ostende plait beaucoup en Italie (Lazio, Hellas Vérone, Cagliari) mais a une grosse préférence pour l'Angleterre. Du côté de la direction rémoise, on espère une vente à plus de 10 M€.

Suivi par plusieurs clubs de Serie A (Lazio, Hellas, Cagliari), le Rémois #Faes pourrait avoir une préférence pour l’Angleterre cet été. Alors que sa direction réclame plus de 10 M€, le défenseur belge dispose d’un bon de sortie (comme son coéquipier Ekitike). #Mercato #SDR — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) April 29, 2022

Lorient, Clermont : les deux clubs ciblent un ex de l'OL

Formé à l'OL et passé par Monaco, Jordy Gaspar (25 ans) explose enfin en Ligue 2 sous les couleurs de Grenoble. Si le GF38 connait un exercice 2021-22 beaucoup plus compliqué que le précédent, Gaspar, lui, continue de séduire. Si l'on en croit Le 10 Sport, deux clubs de Ligue 1 – Lorient et Clermont – sont sur les rangs pour le récupérer cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ancien Lyonnais ne devrait pas être trop cher en transfert...

Metz : Jemerson s'en va déjà

Arrivé entre le Mercato d'été et celui d'hiver, Jemerson (29 ans) a décidé de mettre fin prématurément à son aventure chez les Grenats. Passé remplaçant ces dernières semaines, l'ancien joueur de l'AS Monaco a résilé son contrat à l'amiable pour « raisons personnelles ». Une annonce faite par le FC Metz ce jeudi...

[ ℂ𝕠𝕟𝕥𝕣𝕒𝕥 ]



🤝 D’un commun accord, le #FCMetz et son défenseur central #Jemerson se sont entendus pour une résiliation de contrat.



Le joueur de 29 ans quitte la Moselle pour raisons personnelles, après avoir disputé seize rencontres sous la tunique messine 👇 — Fc Metz ☨ (@FCMetz) April 29, 2022

Stade Brestois : Mounié veut rester la saison prochaine

Invité par Ouest-France à revenir sur sa saison mitigée au Stade Brestois (7 buts, 2 passes décisives), Steve Mounié ne se voit pas partir de Bretagne : « On a fait une belle saison et c’est une chose positive qui me donne envie de rester. Il y a beaucoup d’éléments qui entrent en compte. Avec deux ans de contrat, et une saison qu’on dit « pas extraordinaire », il y a des choses que tu ne peux pas faire. S’il faut repartir sur une troisième saison pour confirmer, je la ferai avec plaisir. Je me sens bien au club ».

Alexandre Corboz

Rédacteur